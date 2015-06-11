بالصور.. رئيس هيئة قناة السويس يشرح مراحل مشروع القناة للبابا تواضروس

قدم الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، شرحاً مفصلاً لمشروع قناة السويس الجديدة لقداسة البابا تواضروس الثانى والوفد المرافق له، بمركز محاكاة هيئة قتاة السويس الجديدة، من خلال شاشة يعرض عليها فكرة المشروع ومراحل إنشائه.



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البابا تواضروس مع مهاب مميش رئيس هيئة القناة

وكان البابا تواضروس والوفد المرافق له قد زار مقر محافظة الإسماعيلية، وكان فى استقباله اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية وعدد من قيادات المحافظة، من بينهم اللواء سميح بشادى مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة واللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الإسماعيلية والعميد عماد الدين المستشار العسكرى للمحافظة، توجه بعدها الوفد الكنسى إلى مركز محاكاة هيئة قناة السويس، وكان فى استقباله الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والفريق أسامة الجندى نائب رئيس الهيئة واللواء محمد الدش رئيس أركان الجيش الثانى الميدانى.

تأتى زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى لموقع المشروع فى إطار دعم الكنيسة للمشروعات الوطنية التى تساهم فى عملية التنمية ودفع عجلة التقدم إلى الأمام، وهو الدور الوطنى الذى تلتزم الكنيسة دوما بالاضطلاع به.



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الوفد المرافق للبابا

ويعد مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة من أهم المشروعات الوطنية حاليا، حيث إنه من المتوقع أن يؤدى إلى زيادة دخل قناة السويس من 5 مليارات دولار سنويا إلى 13 مليارا، كما أنه يساهم فى تحقيق خطة التنمية الشاملة لإقليم قناة السويس بوجه عام والتى تتضمن 42 مشروعاً ذا أولوية، منها 6 مشروعات ذات أهمية قصوى وهى: تطوير وتحويل طرق القاهرة/ السويس ، والإسماعيلية/ بورسعيد إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتى القناة "شرق وغرب". وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقى والغربى لإقليم قناة السويس، بالإضافة إلى تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.



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اجانب من المشروع



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البابا يستمع لشرح مفصل