رئيس ميناء القاهرة تعليقاً على انتقادات الرئيس: "أنا اتعلقت بلغة الميرى"

قال اللواء طيار أحمد جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، إنه عندما تسلم رئاسة الشركة في 4 يناير الماضى، بدأ بفحص وتفقد الميناء وكانت هناك مناظر سيئة نتيجة وجود بعض الطائرات على المهبط، وتابع: "خاطبنا الجهات الخاصة للتخلص من ذلك المنظر المسىء لمطار القاهرة، ولكن الطائرات عليها قضايا وديون لصالح الميناء، وكان لابد من تقنين وضعها".

وأضاف جنينة خلال مؤتمر صحفى بميناء القاهرة الجوى، اليوم الخميس، أن هناك 800 ألف متر ردم ومخلفات فى الميناء، وسيقومون باستئجار طائرة هيلكوبتر لرؤية وتفقد منظر مطار القاهرة من أعلى، وذلك لوضع برنامج لتطهير ميناء القاهرة من أى مخلفات.

وتابع: "موقع تدوير القمامة مكانه خاطئ لأنه يبعد 100 متر عن المهبط وهو منظر غير حضارى، وتم نقله لبعد 500 متر عن المهبط وسنجرى تعاقدا مع عدة شركات لنقل المخلفات وتدويرها خارج الميناء".

وعلق على انتقادات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة بشأن المطارقائلاً: "أنا اتعلقت من رئيس الجمهورية بلغة الميرى".

وأشار جنينة إلى أن الرئيس أمر بتدخل الرقابة الإدارية لسرعة الإنجاز فى ذلك الأمر وفى خلال 24 ساعة، تم إكمال هذه المهمة بمشاركة المهندس محمود عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات.

وأشار جنينة إلى أن هناك كمية غير عادية من المخلفات كانت موجودة داخل الميناء تابعة لشركات مصر للطيران واضطررنا لبيعها بأقل من سعرها للتخلص منها، موضحاً أن المهندس إبراهيم محلب تفقد المكان فى زيارته الأخيرة.

واستطرد جنينة بالقول: "من العيب أن أنكر أن هناك علينا ملاحظات وإنما العيب أن لا أتعامل معاها وأحاول أن أجد لها حلا".. مشيرا إلى أن هناك لوحات وأعلام لتغطية أسوار مطار القاهرة وهناك حملة تعمل الآن لإزالة بقية الإشغالات بالمطار، فضلاً عن طلاء أسواره على الشكل الفرعونى.

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