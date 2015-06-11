أسلحة استخدمت فى الهجوم على قسم النزهة ضمن أحراز "أنصار بيت المقدس"

فضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أحراز المتهمين فى محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وكشفت الأحراز عن وجود أسلحة وبنادق آلية وطلقات خرطوش وأكثر من خزنة أكدت النيابة العامة للمحكمة استخدامها فى الهجوم على قسم النزهة واغتيال مرتادى كنيسة الوراق وأنه لم يتم إحضار أحراز أخرى لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار فيما نفى المتهم الثانى صحة وجود الأحراز معه.

كان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

فوارغ طلقات استخدمت فى اغتيال المقدم محمد مبروك بأحراز "أنصار بيت المقدس"

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