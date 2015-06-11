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مهاب مميش: البابا تواضروس عامل أساسى فى تآلف قلوب المصريين

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مهاب مميش: البابا تواضروس عامل أساسى فى تآلف قلوب المصريين مهاب مميش: البابا تواضروس عامل أساسى فى تآلف قلوب المصريين
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يعتبر عاملا أساسيا فى تآلف قلوب المصريين فى أوقات عصيبة.

ويزور البابا تواضروس الثانى مدينة الإسماعيلية اليوم الخميس على رأس وفد من المجمع المقدس وقيادات كنسية من الإسماعيلية لزيارة قناة السويس الجديدة.

وقال الفريق مهاب مميش خلال استقباله للبابا بمركز المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس، إن الهيئة اليوم تشرفت بزيارة البابا تواضروس وأعضاء المجمع المقدس.

وأضاف "نعتبر اليوم عيداً بزيارة حضرتك وسماحتك التى طبعت على قلوب المصريين"، وقدم مميش شرحا عن خطوات مشروع القناة وعرض أفلام وثائقية حول القناة وتاريخها.

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مصر 365