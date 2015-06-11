قاضى "التخابر مع قطر" يطرد مصورا صحفيا من الجلسة لمخالفته أوامر المحكمة

أمرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بطرد أحد الصحفيين من قاعة المحكمة وحذرته من حضور الجلسات مرة أخرى، والتحفظ على الكاميرا الخاصة به وذلك لمخالفته قرار المحكمة، وقيامه بتصوير شاشات عرض فض الأحراز.

جاء ذلك خلال استكمال فض الأحراز فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع قطر"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين، وجاء نص قرار المحكمة كالآتى: "لاحظت المحكمة وجود أحد المصورين الصحفيين يقوم بتصوير شاشة العرض داخل قفص المتهمين مخالفا بذلك القرار الصادر من المحكمة بعدم تصوير أى مستندات من أحراز القضية، مما استدعى التحفظ على الكاميرا الخاصة به وإخراجه من قاعة المحكمة".

وصول متهمى قضية "التخابر مع قطر" لمقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة