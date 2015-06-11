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تجديد حبس الضابط المتهم بإدارة مسكن للدعارة بالجيزة 15 يوما على ذمة القضية

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تجديد حبس الضابط المتهم بإدارة مسكن للدعارة بالجيزة 15 يوما على ذمة القضية تجديد حبس الضابط المتهم بإدارة مسكن للدعارة بالجيزة 15 يوما على ذمة القضية
قرر قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة الكلية، تجديد حبس الرائد فهمى بهجت 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بتسهيل الدعارة وإدارة مسكن للأعمال المنافية للآداب، كما قررت المحكمة تجديد حبس الفتاة التى ضبطت داخل شقته 15 يوما.

وكانت نيابة الجيزة برئاسة المستشار محمود عابدين قد وجهت للضابط تهمتى تسهيل دعارة وإدارة مسكن للأعمال المنافية للآداب، بينما تم توجيه للفتاة تهمة ممارسة الدعارة.

وكشفت التحريات والتحقيقات بالقضية أن الضابط المتهم يدير شقته لعرض لقاءات بين أشخاص لممارسة الدعارة، وأن الفتاة اعترفت أمام النيابة أنها تلقت اتصالا من صديقها يطلب مقابلتها أمام شقة الضابط لمشاهدة شقة سكنية ينوى شراءها، وأن التحريات أثبتت تردد عرب وخليجيين على شقة المتهم، وتم ضبط 1400 جنيه بحوزة الضابط والفتاة 500 جنيه بداخل الشقة، وكان المتهمون يرتدون ملابسهم أثناء القبض عليهم.


>الضابط المتهم بالدعارة لـ"اليوم السابع": اسئلوا مصر كلها مين فهمى بهجت
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مصر 365

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