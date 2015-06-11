ضبط مهندس بحوزته 40 تذكرة هيروين بطنطا

تمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا من ضبط مهندس صيانة مقيم شارع العمرى ثان طنطا بحوزته40تذكرة هيروين تزن 100جرام بقصد الاتجار.

تلقى اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد عمرو الطوخى رئيس مباحث قسم أول طنطا والقوة المرافقة له من ضبط المتهم أحمد .ى. ا 29سنة مهندس صيانة مقيم شارع العمرى – ثان طنطا وبحوزته ( 40 تذكرة هيروين تزن 100 جرام ومبلغ 260 جنيها، هاتف محمول) بقصد الاتجار، تحرر المحضر 12350 جنايات أول طنطا وتولت النيابة العامة التحقيق.

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