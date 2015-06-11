فوارغ طلقات استخدمت فى اغتيال المقدم محمد مبروك بأحراز "أنصار بيت المقدس"

فضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أحراز المتهم الثانى فى محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وقبل بدء فض الحرز الخاص بالمتهم سأل رئيس المحكمة "أين خبير المتفجرات؟" فى إشارة منه لفضها بطريقه آمنة، وبينت الأحراز عن وجود رتب عسكرية ولوحات معدنية و10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت فى عملية اغتيال الضابط محمد مبروك بالأمن الوطنى.

كان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

>أحراز أنصار بيت المقدس، أخبار الحوادث، جنايات القاهرة، قضايا الإرهاب.

>