الضابط المتهم بالدعارة لـ"اليوم السابع": اسئلوا مصر كلها مين فهمى بهجت

أكد الرائد فهمى بهجت الضابط المتهم بتسهيل الدعارة فور وصوله لمحكمة الجيزة لنظر تجديد حبسه على خلفية اتهامه بتسهيل الدعارة، أنه برىء من التهمة المشينة، قائلا "كل مصر تعرف مين هو فهمى بهجت، أنا كنت بقف مع كل ضابط متهم وأمين شرطة وكل مظلوم"، موضحا أن هذه التهمة ملفقة له حيث توجد خلافات بينه وبين اللواء محمد ذكاء مدير مباحث الآداب الذى يسكن فى ذات العقار الذى يسكن فيه وهو أحد جيرانه حيث حدث سوء تفاهم فى إحدى المشكلات له بوزارة الداخلية ظن بأنه طرف فى المشكلة عندما كان يتولى اللواء محسن حفظى مدير الجيزة.

وأضاف فهمى بهجت لـ"اليوم السابع" قائلا "اسئلوا بواب العمارة عليا وكل ما واحد يطلع يتفرج على الشقة بيطلع معاه، واستشهدوا بكلام مؤذن المسجد الذى يسكن بذات العقار على سلوكى، وأخلاقى"، مشيرا إلى أنه عرض شقته للبيع وتلقى اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص يريد شراء الشقة، نافيا أن تكون القضية بها أى أحراز أو أى خيط للقضية والمباحث عندما ألقت القبض عليه وجدته وسط الزبائن التى تريد شراء الشقة.