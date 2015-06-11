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إحالة أوراق 6 متهمين للمفتي في قضية «مجزرة أولاد عمرو» بقنا‎

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إحالة أوراق 6 متهمين للمفتي في قضية «مجزرة أولاد عمرو» بقنا‎ إحالة أوراق 6 متهمين للمفتي في قضية «مجزرة أولاد عمرو» بقنا‎

أرشيفية

قضت محكمة جنايات قنا  اليوم الخميس، بإحالة أوراق 6 متهمين بقتل 5 أشخاص والشروع في قتل اثنين آخرين والمعروفة إعلاميا بـ”مجزرة أولاد عمرو” بمركز قنا لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وتأجيل محاكمة 5 متهمين أخرين وتحديد جلسة 8 سبتمبر القادم للنطق بالحكم.

وكانت الجلسة برئاسة المستشار فتحى عبدالله أبوزيد وعضوية المستشارين  إبراهيم صقر وأحمد مبارك

ترجع وقائع الأحداث لشهر نوفمبر 2013 عندما تلقى مدير أمن قنا إشارة بمقتل كلا من ” طليحى . ي. ع ” 40 سنة سائق و ” عبدالكريم . م . ع ” 55 سنة موجه بالتربية والتعليم و “سيد . ر ” 23 سنة و “إيمان . ز ” 25 سنة و ” أمل . م . س ” 35 سنة وإصابة “منى . م . س ” و “سيد . ح ” بطلقات نارية

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة كلا من ” محمد . ج ”  و ” محمد . ش ”  و” خضرى . ف ” أمناء شرطة و” شاذلى . ف ” عاطل و عامل “أبوالحسن . ف ” و “بشندى . ج ” عامل بالإضافة إلى 5 متهمين أخرين وجميعهم من قرية أولاد سمك وذلك بسبب مشاجرة نشبت بينهم على خلفية قيام سائق “توك توك ” من قرية أولاد سمك بالإصطدام بسيدة من قرية نجع الحجر حيث قام أقارب السيدة بالتعدى بالضرب على سائق التوك توك فقام المتهمين من أقاربه بإطلاق النيران بصورة عشوائية على المجنى عليهم فلفظوا انفاسهم الأخيرة وتمكن قوات الشرطة من ضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة فأحالتهم النيابة لمحكمة جنايات قنا فأصدرت حكمها السابق.

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