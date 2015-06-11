الطب العلاجي : طوارئ المستشفيات تستقبل 16 مريض سنوياً

قال الدكتور هشام عطا، وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي، إن قسام الطوارئ فى المستشفيات تستقبل حوالى 16 مليون مواطن سنويًا.

وأكد خلال كلمته بالمؤتمر العلمى الثالث لمستشفى الهرم، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، اليوم الخميس، أن رفع كفاءة الإسعاف، وأقسام الطوارئ بمستشفيات الجمهورية على رأس استراتيجيات الوزارة الفترة المقبلة، لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.