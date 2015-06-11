الطب العلاجي : طوارئ المستشفيات تستقبل 16 مريض سنوياً

قال الدكتور هشام عطا، وكيل وزارة الصحة للطب العلاجي، إن قسام الطوارئ فى المستشفيات تستقبل حوالى 16 مليون مواطن سنويًا.
وأكد خلال كلمته بالمؤتمر العلمى الثالث لمستشفى الهرم، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، اليوم الخميس، أن رفع كفاءة الإسعاف، وأقسام الطوارئ بمستشفيات الجمهورية على رأس استراتيجيات الوزارة الفترة المقبلة، لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
وأوضح “عطا” أن “الوزارة” تقوم حاليًا بتطوير منظومة الطوارئ عن طريق توفير أحدث الأجهزة الطبية، وتدريب طاقم الأطباء والتمريض بالقرب من مواقع الحوادث.
و قال الدكتور هاني مصطفى راشد، مدير مستشفى الهرم، وأمين عام المؤتمر، أن “المستشفى” يستقبل ما يقرب من 5700 مريض شهريًا فى أقسام الطوارئ، لافتًا إلى أن العدد الأكبر يكون للمصابين فىحوادث الطرق، نظرًا لقرب المستشفى بسبب عدة طرق سريعة، ومحورية، مثل طريق الفيوم، وطريق “القاهرة – الإسكندرية” الصحراوى، والطريق الدائري.