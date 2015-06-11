« بنجنات رتب عسكرية» في أحراز «أنصار بيت المقدس»

قامت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بفض الأحراز الخاصة بالمتهم أحمد عزت محمد ، فى محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم ” أنصار بيت المقدس” لاتهامهم بارتكاب عمليات إرهابية عديدة داخل البلاد.

وبرز من خلال الأحراز مظروف بيج اللون وبداخله”بنجات” لرتب عسكرية ومن بينها : رتبة رائد ، فيما فضت المحكمة مظروفًا أخر وُجد بداخله لوحات معدنية عديدة للسيارات.

وباستعراض حرزًا أخرًا، فقد حوى كيس أبيض اللون بداخله بعض المعدات لتنظيف الأسلحة، ومواسير لقطع حديدية وكذلك زجاجة بداخلها خليط من الجاز والسولار. كان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.