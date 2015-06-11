القبض على عاطلين تخصصا فى سرقة المواشى بسوهاج

تمكن ضباط قسم أول سوهاج برئاسة الرائد أحمد المولد رئيس مباحث قسم شرطة أول سوهاج عقب شن حملة أمنية مكبرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة المعروف عنها ارتكاب وقائع السرقات العامة والمنازل، من ضبط عاطلين تخصصا فى أعمال السرق مطلوبين فى عدة قضايا .

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد أسامة عبد العظيم مأمور قسم أول سوهاج يفيد بتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط عاطلين تخصصا فى أعمال السرقة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة البحث تمكن الرائد أحمد المولد رئيس مباحث قسم أول سوهاج والنقيب محمد الضبع معاون المباحث، من ضبط أحمد خ م م27 عاما عاطل ويقيم نجع مصلح دائرة القسم والسابق اتهامه فى عدد "4" قضايا سرقات عامة ضرب آخرهم القضية رقم 194 جنح القسم لسنة 2008 ضرب والمحكوم عليه فى القضية رقم 3712 جنح القسم لسنة 2014 سرقة مواشى بالحبس سنة والنفاذ والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3690 جنح قسم طهطا لسنة 2015 والمقيدة برقم 1052 كلى شمال سوهاج الهروب من كمين وإطلاق أعيرة نارية على قوات الشرطة.

وضبط إسلام م ع أ28 عاما عاطل ويقيم نجع الشيخ عطى – دائرة القسم والمطلوب فى عدة أحكام قضائية منفذه بيانهم القضية رقم 1015 جنح القسم لسنة 2015 غيابى سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه بجلسة 28/3/2015 تبديد، و القضية رقم 1016 جنح القسم لسنة 2015 غيابى سنتين مع الشغل وكفالة 500 جنيه بجلسة تبديد، و القضية رقم 2930 جنح القسم لسنة 2015 غيابى سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه بجلسة تبديد حال قيادة الثانى سيارة ماركة كيا سيراتو سوداء اللون تحمل لوحات معدنية رقم 7844 ملاكى سوهاج بالاستعلام عن طريق الحاسب الآلى بإدارة المرور، تبين أن تلك اللوحات غير خاصة بالسيارة المضبوطة، وأن السيارة لوحاتها المعدنية الأصلية تحمل رقم 43130 ملاكى المنوفية خاصة بمكتب تأجير سيارات بمحافظة سوهاج " سيتى كار" .

بمواجهة المتهمين أقروا بأنهم قاموا بتغيير اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة لاستخدامها فى سرقات المواشى بدائرة المحافظة، تم التحفظ على السيارة المشار إليها بديوان قسم أول سوهاج و كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى.

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