أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حضور الدفاع والمدعين بالحق المدنى جلسة محاكمة المتهم بقتل شيماء الصباغ

Google+ Print
حضور الدفاع والمدعين بالحق المدنى جلسة محاكمة المتهم بقتل شيماء الصباغ حضور الدفاع والمدعين بالحق المدنى جلسة محاكمة المتهم بقتل شيماء الصباغ
وصل عدد من المحامين قاعة محكمة أكاديمية الشرطة لحضور جلسة محاكمة الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية "شيماء الصباغ" وذلك للمرافعة بجلسة اليوم وفى انتظار بدء الجلسة.

وحضر المدعون بالحق المدنى وهو المحامى "أمير سالم" والمحامى "طارق نجيدة" وعدد من المحامين بصحبتهم، كما حضر المحامى "عصام البطاوى" الموكل للدفاع عن الضابط المتهم، وكذلك حضر عدد من أسرة المجنى عليها، وهى خالها وخالتها.

كان المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة احد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى فى القضية رقم 805 لسنة 2015 والمقيدة برقم 48 لسنة 2015 والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى مما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين.

وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365