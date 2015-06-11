حضور الدفاع والمدعين بالحق المدنى جلسة محاكمة المتهم بقتل شيماء الصباغ

وصل عدد من المحامين قاعة محكمة أكاديمية الشرطة لحضور جلسة محاكمة الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية "شيماء الصباغ" وذلك للمرافعة بجلسة اليوم وفى انتظار بدء الجلسة.

وحضر المدعون بالحق المدنى وهو المحامى "أمير سالم" والمحامى "طارق نجيدة" وعدد من المحامين بصحبتهم، كما حضر المحامى "عصام البطاوى" الموكل للدفاع عن الضابط المتهم، وكذلك حضر عدد من أسرة المجنى عليها، وهى خالها وخالتها.

كان المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة احد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى فى القضية رقم 805 لسنة 2015 والمقيدة برقم 48 لسنة 2015 والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى مما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين.

وقد وجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.