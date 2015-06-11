لعبة في الجول – سيد عبد الحفيظ يختار.. لاعب يتمنى أن يضمه الأهلي من الزمالك

من أكثر لاعب يحتاجه الأهلي من فريق ينافسه في الدوري المصري؟ أجب على السؤال في التعليقات لكن قبل ذلك تعرف على وجهة نظر سيد عبد الحفيظ في هذا الأمر.

FilGoal.com سأل مدير الكرة الأسبق في القلعة الحمراء ضمن اللعبة التي يتم طرحها على نجوم الكرة المصرية.

وأجاب عبد الحفيظ "بلا شك هو محمد إبراهيم. إنه لاعب صاحب موهبة كبيرة للغاية".

وتابع "لو بيدي الأمر، واستطعت جلب أحد لاعبي الزمالك سيكون هو محمد إبراهيم".

حازم إمام يختار.. أحرف 5 يحب مجاورتهم في فريق الثعلب.

ميدو يختار.. اللاعب الذي يحتاجه الزمالك من المعتزلين.

خالد بيبو يختار.. أكثر لاعب يحتاجه الأهلي من فريق منافس.