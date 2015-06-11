النقض تبرأ «زهير جرانة» من تهمة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بالعين السخنة

أصدرت محكمة النقض في أولى جلساتها برفض طعن النيابة العامة وتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة في 17 مارس 2013 ببراءة محمد زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، في ما نسب إليه من اتهام بتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضي العين السخنة.

وكانت الجلسة برئاسة المستشار سلامة أحمد عبد المجيد وعضوية المستشارين يحيى يوسف عبد العزيز وعصمت عبد المعوض ومجدى تركى ومعتز زايد وعلاء الدين صالح ومحمود عبد الرحمن وبسكرتارية عماد عبد اللطيف ومحمد عوض..

يعتبر هذا الحكم نهائيا وباتا وغير قابلا للطعن عليه.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى زهير جرانة تهمة تسهيل الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع لصالح رجل الأعمال الإماراتي هشام الحاذق بمنطقة العين السخنة.

وذكرت النيابة في قرار الاتهام أن جرانة قام بتخصيص أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التي يمتلكها الحاذق، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا والتي توجب تخصيص الأراضي بموجب مزايدات لأعلى سعر.حيث بلغ سعر بيع المثل في ذات التوقيت (عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون.