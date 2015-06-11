الحماية المدنية تسيطر على حريق بـ 9 منازل في الأقصر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالأقصر، اليوم الخميس، على حريق هائل شب في 9 منازل بقرية أرمنت الوابورات التابعة لمركز أرمنت جنوب غربي المحافظة.

تلقى اللواء حسام المناوي مدير أمن الأقصر، إخطاراً بالواقعة من الرائد وائل عبد الستار نائب مأمور مركز شرطة أرمنت.

تبين أن الحريق شب في أحد المنزل وامتد إلى 8 منازل آخرى، والتهم بعض الأثاث المنزلي ومبلغ مالى قدرة 9 الآف جنية وتسبب في نفوق 11 رأس ماشية عبارة عن 2 عجول و9 خرفان و20 طائر.

تحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 3534 إداري مركز شرطة أرمنت وجاري التحري في الواقعة وظروفها وملابستها وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.