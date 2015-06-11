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اسرائيل تنفي صلتها بالهجوم الإليكتروني على محادثات إيران النووية

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اسرائيل تنفي صلتها بالهجوم الإليكتروني على محادثات إيران النووية اسرائيل تنفي صلتها بالهجوم الإليكتروني على محادثات إيران النووية

نفت نائبة وزير الخارجية الاسرائيلي تسيبى هوتوفل، أي  صلة لاسرائيل بالهجوم الإلكتروني حول محادثات إيران، واصفة التقارير التي أشارت إلى أن إسرائيل ربما كانت على صلة بفيروس الكمبيوتر، الذي قالت شركة أمنية إنه استخدم للتجسس على أماكن مرتبطة بالمحادثات الدولية بشأن برنامج إيران النووي بأنها “ليس لها أي أساس من الصحة”.

وأشارت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية في نسختها الإلكترونية، اليوم الخميس، إلى أن شركة كاسبرسكى لاب ومقرها روسيا أعلنت، أمس الأربعاء، أنها اكتشفت برامج تجسس في ثلاثة فنادق أوروبية استضافت المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الست، وكذلك على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالشركة.

وقالت كل من شركة “كاسبرسكى” وشركة “سيمانتيك ” الأمنية الأمريكية إن الفيروس شارك مع بعض برامج تجسس تم اكتشافها فى السابق وتحمل اسم “دوكو”، وإنه تم تطويرها من جانب إسرائيليين.

أ ش أ

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