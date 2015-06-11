وزير الداخلية يتوجه إلى الأقصر لتفقد الحالة الأمنية بعد حادث «الكرنك»

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، متجهاً إلى الأقصر لتفقد الحالة الأمنية بعد الحادث الإرهابي الذي وقع في معبد الكرنك، أمس الأربعاء.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع أمس مع كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، لمتابعة تطورات الحادث الإرهابي، حيث وجه الرئيس بضرورة تكثيف التواجد الأمني في المناطق الحيوية، ومن بينها المناطق الأثرية، للحيلولة دون تمكن الجماعات الارهابية والمتطرفة من تكرار مثل هذه الحوادث الغاشمة.