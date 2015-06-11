بدء جلسة محاكمة متهمي «خلية الماريوت»

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية الماريوت”.

واستهل المحامى محمد حسين وهبة، دفاع المتهم باهر محمد، مرافعته أمام المحكمة، مؤكدًا ان الدعوى محل القضية تتعلق بالأمن القومى للبلاد بشكلٍ مباشر، ليُضيف مرددًا هتاف” تحيا مصر رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين عليها”، ليقدم بعدها دفعًا ببطلان اذن الضبط الصادر عن النيابة العامة لقيامه على تحرياتٍ غير جادة. دافعًا ببطلان اذن النيابة العامة لضبط المتهمين.

وفى ذلك السياق تساءل عضو الدفاع عن مدى الجُرم الذي ارتكبه المتهمون فى تأجيرهم غرفة فى فندق الماريوت، مشددًا انه لا وجود لأية واقعة من شأنها أن تدين أيًا من المتهمين فى الإتهام المنسوب إليهم بخصوص نشر أخبار كاذبة وإذاعتها بهدف قلب الحقائق والتحريض على السلم العام.

فى سياق متصل قدم عضو الدفاع دفعًا ببطلان الضبط والتفتيش، نظرًا لحصولهما من غير المختص قانونًا إلى جانب استنادها على أقوال مُرسلة ، وليس بناءً على واقعة محددة بعينها.