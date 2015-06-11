إصابة 5 أشخاص في مشاجرة على الميراث بسوهاج‎

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات على الميراث بناحية أدفا دائرة مركز سوهاج.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة سوهاج يفيد بوصول قدري حسن محمد حسنين 45 سنة عامل ويقيم بناحية أدفا دائرة المركز إلي مستشفي سوهاج العام مصاباً بجرح طعني أسفل البطن من الناحية اليمني مع بروز الأمعاء خارج جدار البطن وجرح قطعي باليد الأيسر والحالة العامة سيئة وتم حجزه بالمستشفي سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم.

> بالانتقال والفحص وسؤال كلاً من :-

سنيه أحمد فراج 40 سنة ربة منزل [ زوجة المصاب ] مصابة ” بجرح بالكوع الأيمن من الخلف “و مصطفي قدري حسن 14 سنة طالب [ نجل المصاب ] مصاباً ” بكدمات وسحجات متفرقة ” أتهموا كل من:-

عبد الغفار حسن محمد 50 سنة عامل مصاباً ” بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمه بالساق اليمني وكسر أسفل عظمة الزند الأيسر و السيد حسن محمد 42 سنة سائق [ أشقاء المصاب ]وجميل حسن محمد – ويقيمون الناحية في مركز سوهاج

وبسؤالهم اتهموا الطرف الأول بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابة الأول بسبب خلاف علي توزيع الميراث من الأرض الزراعية .

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمان الأول والثاني وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب.

> كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهمين الهارب.