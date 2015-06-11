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للمحجبات ...مكياج لسهرة استبانة رمضان مع الصديقات

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للمحجبات ...مكياج لسهرة استبانة رمضان مع الصديقات للمحجبات ...مكياج لسهرة استبانة رمضان مع الصديقات

الخميس 11-06-2015 17:33

فاجئي صديقاتك أثناء الاحتفال باستبانة شهر رمضان الكريم بإطلالة أنيقة يُزينها مكياج راقٍ ومميّز، لتعبّري به عن فرحك بقدوم هذه المناسبة السعيدة.
"سيدتي نت" اختار لك مكياجاً لسهرة استبانة رمضان مع الصديقات، يتميّز بالفخامة والرقي، ولا يتطلّب تنفيذه وقتاً طويلاً.
لتطبيق المكياج تحتاجين إلى:
-قلم كحل أسود جاف وأي لاينرأسود سائل .
-قلم كحل أخضر جاف وأي لاينر أخضر سائل .
-ماسكرا.
-بودرة خدود باللون الخوخي.
-أحمر شفاه باللون طبيعي.
ظلال أسود وظلال عيون باللون البيج اللامع.
-أساس وجه مناسب للون وجهك .
-عدسات لاصقة باللون الأخضر.

الخطوات:
-وزعي الأساس بتساوٍ على وجهك ورقبتك.
-طبّقي ظلال العيون البرونزي اللامع على الزاوية الداخلية للعين.
-ضعي الظلال الأسود من منتصف العين وحتى الزاوية الخارجية.
-ارسمي بالكحل الأسود خط الكحل على الجفن العلوي.
-ارسمي بالكحل الأسود خط الكحل على الجفن السفلي.
- تحت الخط السفلي الأسود، طبّقي الكحل الأخضر لإضافة إضاءة مميزة إلى العين .
- خططي الأي لاينر السائل فوق الكحل الجافّ من أجل مزيد من الـتألق والثبات، وارسمي بالأسود فوق الكحل الأسود والأخضر فوق الكحل الأخضر.
-أضيفي الماسكرا إلى رموشك لمزيد من التميّز لعينيك .
-طبّقي أحمر الشفاه بشكل خفيف.
وأخيراً، بعد الانتهاء من المكياج بدقائق، أضيفي العدسات اللاصقة باللون الأخضر، وستحصلين على إطلالة مميزة وراقية تليق بمناسبة سهرة الاستبانة مع الصديقات.

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