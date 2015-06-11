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وقفة احتجاجية بمستشفى كفر الشيخ العام للمطالبة بالتثبيت على درجاتهم

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وقفة احتجاجية بمستشفى كفر الشيخ العام للمطالبة بالتثبيت على درجاتهم وقفة احتجاجية بمستشفى كفر الشيخ العام للمطالبة بالتثبيت على درجاتهم
نظم عدد من العاملين بمستشفى كفر الشيخ العام، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية للمطالبة بالتثبيت على درجاتهم، ورفض بعضهم التثبيت على درجة عامل نظراً لحصولهم على مؤهلات عليا وتعاقدهم مع المستشفى منذ عدة سنوات كإداريين، موضحين أن المسئولين بالمستشفى تعمدوا إدراجهم ضمن درجة العمال - على حد قولهم.

وفى سياق آخر، طالب بعض المحتجين بتغيير مدير المستشفى الحالى، كما طالب البعض الآخر ببقائه خاصة أن المستشفى شهد تغييرات جيدة خلال فترة توليه المسئولية.
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