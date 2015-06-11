إصابة سيدتين في مشاجرة بسبب خلافات قضائية بسوهاج‎

أصيبت سيدتين في مشاجرة مع 3 أشخاص بناحية بني وشاح – دائرة مركز المراغة بسبب خلافات سابقة وقضايا متداولة بينهما بالقضاء.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطار من العميد محمود سرحان مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود بلاغ من كل من

الطرف أول:- محمد السيد مناع حسن 63 سنة حاصل علي الثانوية العامة و مناع علي مناع والمقيمان بناحية بني وشاح دائرة المركز ، محمد أسعد حسين محمد 39 سنة سائق بشركة للنقل بسوهاج قائد السيارة رقم 14005 نقل سوهاج محملة باسطوانات بوتاجاز ويقيم بناحية فزارة دائرة المركز.

الطرف الثاني : بدرية جبريل عبد العال 37 سنة ربة منزل مصابه ” بجرح قطعي بالذراع الأيسر وآخر بالساق اليمني و فوزية محمد مرسي عبد العال 32 سنة ربة منزل وسحر جبريل عبد العاطي عبد العال 32 سنة ربة منزل مصابه ” بجرح قطعي باليد اليمني وجرح بالساق اليمني “ ويقيمون بناحية بني وشاح دائرة المركز.

وبسؤال الطرف الاول قررا أنهم حال عودتهما بالسيارة محملة باسطوانات بوتاجازقادمين من سوهاج باتجاه مستودع بوتاجاز بني وشاح اعترض طريقهم الطرف الثاني وتعدوا عليهما بإلقاء الطوب والحجارة مما أحدث تلفيات بالسيارة وفقد بعض اسطوانات البوتاجاز وذلك بسبب خلافات سابقة وقضايا متداولة بينهما.

بسؤال الطرف الثاني اتهموا الطرف الأول بالتعدي عليهم بالضرب وإصابتهم بجروح قطعية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وتم تحرير محضر بالواقعة.