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"واتس آب اليوم السابع".. قطط ومخلفات طبية داخل مستشفى فاقوس بالشرقية

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استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتس آب اليوم السابع" - "Whatsapp Youm7"، أرسل أحد المواطنين، مجموعة من الصور، التى تظهر تدنى المرافق وسوء الخدمات الطبية بمستشفى فاقوس العام، بمحافظة الشرقية، وكشفت الصور عن تواجد القطط أسفل أسرة المرضى، وإلقاء المخلفات الطبية، وزجاجات المياه والمعلبات داخل كراتين متواجدة بممرات غرف المرضى، والطرقات الخاصة بالمستشفى.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى، عبر رقم هاتف 01287692411، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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