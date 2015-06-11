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وزير العمل بملاوى: نساند الشعب المصرى فى حربه ضد الإرهاب

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وزير العمل بملاوى: نساند الشعب المصرى فى حربه ضد الإرهاب وزير العمل بملاوى: نساند الشعب المصرى فى حربه ضد الإرهاب
قال مجدى البدوى المتحدث الرسمى باسم الاتحاد العام لنقابات عمال ، وعضو الوفد المشارك فى أعمال مؤتمر العمل الدولى، إن الوفد بجنيف برئاسة محمد وهب الله التقى مع مع هنرى موسى وزير العمل بدولة ملاوى من أجل زيادة الترابط بين الدولتين.

وقال مجدى فى تصريحات صحفية، خلال اللقاء طلب وزير ملاوى من الوفد إبلاغ تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسى ومساندة دولته للشعب المصرى فى حربه ضد الإرهاب، لأنهم يعتبرون مصر هى الدولة الأم لجميع الدول العربية والأفريقية.

ومن جانبه شكر الوفد المصرى الوزير على موقف بلاده من الحرب ضد الإرهاب، وأكد على أن الفترة القادمة ستشمل المزيد من التعاون بين البلدين خاصة فى مجال التدريب والتثقيف العمالى.

حضر اللقاء من الجانب المصرى جمال دسوقى ومجدى البدوى وجمال الصعيدى.

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