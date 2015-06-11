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اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تقرير هيومان رايتس ووتش تحريف متعمد للواقع

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اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تقرير هيومان رايتس ووتش تحريف متعمد للواقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تقرير هيومان رايتس ووتش تحريف متعمد للواقع
أكدت اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن التقرير الذى أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" قبل أيام عن يتضمن تحريفا متعمدا للواقع.

وأشارت اللجنة فى بيان لها، اليوم الخميس، إلى أن التقرير يتضمن كذلك استخداما لمصطلحات توحى بوجود وضع قانونى وسياسى مخالف للحقيقة، وحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان غير صحيحة، فضلا عن محاولة تشويه والتقليل من الجهود المبذولة فى مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر.

وأعربت اللجنة عن استيائها الشديد من التقرير واستنكارها بشدة من "محاولات صريحة لتحريض المجتمع الدولى ضد مصر وشعبها، بل واستعداء بعض الدول سياسيا عليها".

واستنكرت اللجنة، بحسب البيان، استناد التقرير إلى معلومات وأرقام مغلوطة وغير موثقة، ومحاولة الطعن فى حياد القضاء المصرى ونزاهته دون سند أو دليل، وما ذهبت إليه المنظمة من تأييد أعمال العنف والترويع ضد المصريين، بل ودعمها الصريح للعمليات الإرهابية التى استهدفت حياتهم وسلامتهم جميعا دون تفرقة، وأن اللجنة لا تجد المبرر لذلك إلا فى محاولة زعزعة استقرار البلاد وأمنها، وتعطيل أية خطوة نحو تقدمها.

كما أعربت اللجنة عن أسفها من أن يساء استخدام ملف حقوق الإنسان بهذا الأسلوب والمنهج الذى يفتقر إلى أية مهنية أو مصداقية، بما قد يسمح بمحاولة توظيفه لتحقيق أغراض سياسية، وأن إطلاق مثل هذه التقارير فى هذا التوقيت إنما يستهدف النيل من الإرادة الحقيقية للشعب المصرى، ويترتب عليه التحريض على العنف.

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مصر 365

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