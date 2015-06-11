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المتحدث العسكرى: قوات حرس الحدود ضبطت 920 بندقية خلال مايو

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المتحدث العسكرى: قوات حرس الحدود ضبطت 920 بندقية خلال مايو المتحدث العسكرى: قوات حرس الحدود ضبطت 920 بندقية خلال مايو
قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى، إن قوات حرس الحدود تمكنت خلال شهر مايو الماضى من ضبط 930 قطعة سلاح (أنواع مختلفة)، فى عدة منافذ حدودية منها منطقة وادى العلاقى بالاتجاه الجنوبية، ومعدية سرابيوم بالإسماعيلية، والقنطرة شرق.

وأوضح المتحدث العسكرى فى بيان له، منذ قليل، أن القوات تمكنت من ضبط 28 طن مواد مخدرة و923 ألف قرص مخدر، لعقارات التامول والترامادول، وكذلك نجحت خلال الفترة المذكورة من ضبط 2661 فردا من جنسيات مختلفة أثناء محاولاتهم التسسل بطريقة غير شرعية للبلاد.
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