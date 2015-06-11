محلب يشكل لجنة برئاسته لمتابعة المستجدات حول العاصمة الإدارية الجديدة

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة المستجدات فى العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزى، ووزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والإسكان، والعدل، والتعاون الدولى والاستثمار.

كما يضم تشكيل اللجنة رئيس هيئة التخطيط العمرانى، وممثلا عن وزارة الدفاع، وممثلا عن المخابرات العامة، وممثلا عن وزارة الداخلية.

وتختص اللجنة بوضع آليات لمتابعة كل ما يستجد من أعمال فى شأن العاصمة الإدارية الجديدة ووضع خطة شاملة للوقوف على أية معوقات تحول دون تنفيذ المشروع والعمل على حلها، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.