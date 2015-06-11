رئيس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء مجلس أعلى للمجتمع الرقمى

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإنشاء مجلس أعلى للمجتمع الرقمى برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير الدفاع ووزير الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، والتنمية المحلية، والتخطيط، والداخلية، والعدل، والنائب العام، ورئيس جهاز المخابرات العامة ويكون وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مقررا للمجلس.

ويختص المجلس بوضع المنظومة المتكاملة لبناء وإرساء قواعد إنشاء كيان قومى للمجتمع الرقمى ورسم السياسات والأولويات، وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والاجهزة الامنية ويعرض المجلس تقريرا شهريا على رئيس الجمهورية بنتائج أعماله واجتماعاته.

وتشكل لجنة تنفيذية برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزير الاتصالات وممثل المخابرات ويكون مقرها وزارة التخطيط.

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