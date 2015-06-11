ضبط معاون مكتب بريد بالغربية لصرفها 16ألف جنيه قيمة معاش سنة لسيدة متوفاة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة النقل والمواصلات بالغربية من ضبط معاون مكتب بريد صان الحجر مركز بسيون بمحافظة الغربية لقيامها بصرف 16ألفا و152جنيه قيمة معاش سنة لسيدة متوفاة بعد أن تركت لها الأخيرة الخاتم الخاص بها وبطاقتها الشخصية لصرف المعاش لها، واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز بسيون بورود المحضر رقم 5 أحوال فرع مباحث البريد بطنطا تضمن قيام "ناهد.م.أ" 41 سنة معاون مكتب بريد صان الحجر ببسيون بالاستيلاء وصرف معاش "قدرية.م.أ" المتوفاة بتاريخ 4/3/2014 لمدة 12 شهرا بإجمالي مبلغ (16152,10 جنيه) تم ضبط المتهمة واعترفت بارتكابها الواقعة.

وأقرت المتهمة بأن المتوفاة تركت لها الخاتم الخاص بها وبطاقتها الشخصية لصرف المعاش لضعف نظرها وأنها صرفت قيمة المعاش عن ذات المدة، وعند عدم حضورها واكتشافها وفاتها قامت بتوريد المبلغ مضاف إليه قيمة الفوائد المستحقة بإيصالات من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إدارت التأمينات (مكتب بريد صان الحجر) حسب استحقاق كل جهة من المبلغ، أعيد قيد المحضر برقم 11293 جنح مركز بسيون وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.