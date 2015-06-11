لو بتعانى من القولون العصبى.. 5 عادات تعرضك للإصابة به و3 تحميك

القولون العصبى أحد أكثر الأمراض المنتشرة بين الكثيرين نتيجة ممارسة بعض العادات الخاطئة، حول ذلك يقول الدكتور أحمد غازى مدرس مساعد الأمراض المتوطنة، إن القولون هو أحد أجزاء الجهاز الهضمى عند نهاية القناة الهضمية والذى يقوم بعملية امتصاص السوائل الناتجة عن مخلفات عملية الهضم من خلال إفراز المواد المخاطية التى تساعد على تليين البراز وتسهيل عملية التبرز .>ويستكمل د. غازى قائلا "فى بعض الأحيان يحدث خلل فى عمل القولون نتيجة لأسباب عضوية أو عصبية، كما أن هناك بعض العادات التى تؤدى لخلل فى عمل القولون أهمها":

1)الإفراط فى تناول الأطعمة الدسمة صعبة الهضم .

>2)عدم انتظام مواعيد الوجبات.

>3)سرعة التهام كميات كبيرة من الطعام وعدم إعطاء المعدة والأمعاء وقت كافيا لهضم الطعام مما يؤدى إلى سوء الهضم .

>4)عدم انتظام عملية التبرز .

>5)الإفراط فى تناول الملينات .

ويتابع د. غازى قائلا "يجب على الأشخاص الاتنباه جيدا للعادات السابق ذكرها وعدم ممارستها للتفادى التعرض لاضطرابات القولون العصبى مع مراعاة اتباع النصائح والإرشادات التالية":

1)الاهتمام بتناول الطعام الصحى غير المحتوى على كمية عالية من الدهون.

>2)عدم تناول كميات كبيرة من الطعام مرة واحدة لتجنب تعرض المعدة للإرهاق.

>3)تناول وجبات الطعام بانتظام.