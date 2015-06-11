ضبط نصف مليون عبوة برفان مقلدة بمصنع بدون ترخيص فى البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم ، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين ، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت الحملة عن ضبط " صاحب مصنع برفانات ومستحضرات تجميل "بدون ترخيص" كائن بقرية أطلميس مركز الدلنجات لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص وإنتاج منتجات مقلدة واستخدام مواد خام مجهولة المصدر، كما تم ضبط كمية ( 453600 ) كيس برفان وشامبو لولوا، (200) لتر مواد خام وأدوات تصنيع، وتحرر المحضر رقم 15612/2015 جنح مركز الدلنجات .

كما تم ضبط صاحب طلمبة رصيف لتمويل السيارات كائنة بقرية عين جالوت مركز بدر، لقيامه بتجميع كمية (1000) لتر سولار مدعم لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر المحضر رقم 4762/2015 جنح مركز بدر .

وتم ضبط صاحب مصنع ألبان كائن بمدينة كوم حمادة لحيازته كمية (500) كيلو ملح طعام مجهول المصدر، وتحرر المحضر رقم 14848/2015 جنح مركز كوم حمادة.