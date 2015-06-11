أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط نصف مليون عبوة برفان مقلدة بمصنع بدون ترخيص فى البحيرة

Google+ Print
ضبط نصف مليون عبوة برفان مقلدة بمصنع بدون ترخيص فى البحيرة ضبط نصف مليون عبوة برفان مقلدة بمصنع بدون ترخيص فى البحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم ، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث ، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت الحملة عن ضبط " صاحب مصنع برفانات ومستحضرات تجميل "بدون ترخيص" كائن بقرية أطلميس مركز الدلنجات لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص وإنتاج منتجات مقلدة واستخدام مواد خام مجهولة المصدر، كما تم ضبط كمية ( 453600 ) كيس برفان وشامبو لولوا، (200) لتر مواد خام وأدوات تصنيع، وتحرر المحضر رقم 15612/2015 جنح مركز الدلنجات .

كما تم ضبط صاحب طلمبة رصيف لتمويل السيارات كائنة بقرية عين جالوت مركز بدر، لقيامه بتجميع كمية (1000) لتر سولار مدعم لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر المحضر رقم 4762/2015 جنح مركز بدر .

وتم ضبط صاحب مصنع ألبان كائن بمدينة كوم حمادة لحيازته كمية (500) كيلو ملح طعام مجهول المصدر، وتحرر المحضر رقم 14848/2015 جنح مركز كوم حمادة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة