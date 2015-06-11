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ضبط عاطل تعدى على شاب وسرق دراجته البخارية بالبحيرة

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ضبط عاطل تعدى على شاب وسرق دراجته البخارية بالبحيرة ضبط عاطل تعدى على شاب وسرق دراجته البخارية بالبحيرة
تلقى اليوم اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة من "م.ج..ع" سائق ومقيم قرية شابور دائرة المركز، بأنه حال قيادته للدراجة البخارية "توك توك" ملك والده أعلى كوبرى شابور دائرة المركز، حيث اعترضه أحد الأشخاص "لا يعرفه"، وقام بالتعدى عليه بالضرب والاستيلاء على الدراجة البخارية وفر هارباً بها، وتحرر المحضر 64 أحوال مركز شرطة كوم حمادة.

وفى وقت لاحق تلقى مركز شرطة إيتاى البارود بلاغا من ذات المبلغ بورود اتصال هاتفى له وطلب مبلغ 2000 جنيه "حلوان" مقابل إعادة الدراجة البخارية، على أن يتم التسليم بناحية التوفيقية دائرة إيتاى البارود .

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث وإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، وتم ضبط المتهم " م.ع.م." عاطل ومقيم منصورية الفرستك كفر الزيات غربية وبحوزته الدراجة البخارية المبلغ بسرقتها، و تحرر المحضر 48 أحوال مركز شرطة إيتاى البارود.
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