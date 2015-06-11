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دفاع "خلية الماريوت" للمحكمة: تحيا مصر رغم كيد الكائدين

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دفاع "خلية الماريوت" للمحكمة: تحيا مصر رغم كيد الكائدين دفاع "خلية الماريوت" للمحكمة: تحيا مصر رغم كيد الكائدين
استهل دفاع المتهم الثانى فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت" مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بعبارة "تحيا رغم كيد الكائدين"، مشيرًا إلى أن القضية المنظورة أمام المحكمة متعلقة تعلق مباشر بالأمن القومى المصرى، وأن إذن الضبط الخاص بالمتهم الثانى لم يحدد طريقة الضبط وكيفيته وحدوده واختصاصاته.

ودفع دفاع المتهم الثانى ببطلان إجراءات القبض والتفتيش عليه لحدوثها من غير المختص قانونا وبطلان إذن الضبط الصادر من النيابة لقيامه على تحريات غير جادة.

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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مصر 365

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