"مكافحة المخدرات" تضبط عاطلين قبل ترويج الهيروين والبانجو فى المرج

تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط "حسام م أ"، 31 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة المرج والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرها 25257 لسنة 2014م المرج "مخدرات"، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من دائرة قسم شرطة المرج مكانا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

حيث تم إعداد عدد من الأكمنة ضبطه وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 7.250 كيلو، ومبلغ مالى من متحصلات الاتجار وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى ذات السياق تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط "محمد ع م " 29 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة المرج اثناء تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 75 جراما، ومبلغ مالى 150 جنيها بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.