جنايات القاهرة تستكمل محاكمة الضابط المتهم بقتل « شيماء الصباغ»

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، نظر قضية قتل الناشطة “شيماء الصباغ”، والمتهم فيها أحد ضباط الشرطة.

واستمعت المحكمة، إلى أقوال الشهود بمحاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الناشطة، يوم الأحد الماضي، ومن المقرر أن تستكمل استماع شهادة اللواء دكتور حسن الدالي وكيل الإدارة العامة لشؤون المعامل الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، والعميد مجدى لويس والطبيب الشرعي عمر محمد السيد.

وأمر المستشار هشام بركات النائب العام، بإحالة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى فى القضية رقم 805 لسنة 2015، والمقيدة برقم 48 لسنة 2015 والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى، ما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلًا عن إصابة غيرها من المتظاهرين.

ووجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.