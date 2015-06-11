أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

جنايات القاهرة تستكمل محاكمة الضابط المتهم بقتل « شيماء الصباغ»

Google+ Print
جنايات القاهرة تستكمل محاكمة الضابط المتهم بقتل « شيماء الصباغ» جنايات القاهرة تستكمل محاكمة الضابط المتهم بقتل « شيماء الصباغ»

شيماء الصباغ

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، نظر قضية قتل الناشطة “شيماء الصباغ”، والمتهم فيها أحد ضباط الشرطة.

 واستمعت المحكمة، إلى أقوال الشهود بمحاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الناشطة، يوم الأحد الماضي، ومن المقرر أن تستكمل استماع شهادة اللواء دكتور حسن الدالي وكيل الإدارة العامة لشؤون المعامل الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، والعميد مجدى لويس والطبيب الشرعي عمر محمد السيد.

وأمر المستشار هشام بركات النائب العام، بإحالة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى فى القضية رقم 805 لسنة 2015، والمقيدة برقم 48 لسنة 2015 والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب، إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى، ما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلًا عن إصابة غيرها من المتظاهرين.

ووجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا