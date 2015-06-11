أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الحكيم يحذر من إثارة الفتنة بمناطق جنوب العراق بتظاهرات عن تردى الخدمات

Google+ Print
الحكيم يحذر من إثارة الفتنة بمناطق جنوب العراق بتظاهرات عن تردى الخدمات الحكيم يحذر من إثارة الفتنة بمناطق جنوب العراق بتظاهرات عن تردى الخدمات
حذر رئيس المجلس الأعلى الإسلامى العراقى عمار الحكيم من مخطط لإثارة الفتنة فى مناطق جنوب العراق من خلال تظاهرات بدعوى تردى الخدمات، وقال: إن "بعض القوى والتحركات المشبوهة تحاول إثارة الرأى العام وإنزال الناس إلى الشارع فى محافظة الجف تحت لافتة الخدمات تقف وراءها مبررات ودوافع لا ترتبط بالشعار المرفوع".

وأشار الحكيم فى مؤتمر صحفى مشترك بالنجف مع زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر مساء أمس الأربعاء إلى أنه التقى الصدر وبحثا الشئون الأمنية والسياسية فى العراق والمنطقة الملتهبة، والعراق جزء من هذا الواقع الإقليمى يتأثر به ويؤثر فيه، لافتا إلى أن رفع شعار "الخدمات" صحيح، ولكن يستهدف إرباك الشارع وجر المناطق الجنوبية للفوضى، بالتزامن مع قتال شرس مع داعش فى المناطق الغربية.

وأضاف "إننى تداولت مع الصدر فى معظم الوضع السياسى الذى نعيشه وما يخص مبادرة "السلم الأهلى وبناء الدولة"، منوها بأن الصدر يدعم المشروع السياسى الذى ينبغى أن يتكامل مع المشروعين الأمنى والعسكرى فى العراق".

ومن جانبه، أكد زعيم التيار الصدرى ضرورة دعم الحشد الشعبى فى مواجهة الإرهاب، وقال "إن العراق بحاجة إلى توحيد الجهود والصفوف من أجل إنقاذه وإخراجه من أجواء الإرهاب وإعادة الخدمات للشعب، وإعادة هيبة والجيش".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"