الحكيم يحذر من إثارة الفتنة بمناطق جنوب العراق بتظاهرات عن تردى الخدمات

حذر رئيس المجلس الأعلى الإسلامى العراقى عمار الحكيم من مخطط لإثارة الفتنة فى مناطق جنوب العراق من خلال تظاهرات بدعوى تردى الخدمات، وقال: إن "بعض القوى والتحركات المشبوهة تحاول إثارة الرأى العام وإنزال الناس إلى الشارع فى محافظة الجف تحت لافتة الخدمات تقف وراءها مبررات ودوافع لا ترتبط بالشعار المرفوع".

وأشار الحكيم فى مؤتمر صحفى مشترك بالنجف مع زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر مساء أمس الأربعاء إلى أنه التقى الصدر وبحثا الشئون الأمنية والسياسية فى العراق والمنطقة الملتهبة، والعراق جزء من هذا الواقع الإقليمى يتأثر به ويؤثر فيه، لافتا إلى أن رفع شعار "الخدمات" صحيح، ولكن يستهدف إرباك الشارع وجر المناطق الجنوبية للفوضى، بالتزامن مع قتال شرس مع داعش فى المناطق الغربية.

وأضاف "إننى تداولت مع الصدر فى معظم الوضع السياسى الذى نعيشه وما يخص مبادرة "السلم الأهلى وبناء الدولة"، منوها بأن الصدر يدعم المشروع السياسى الذى ينبغى أن يتكامل مع المشروعين الأمنى والعسكرى فى العراق".

ومن جانبه، أكد زعيم التيار الصدرى ضرورة دعم الحشد الشعبى فى مواجهة الإرهاب، وقال "إن العراق بحاجة إلى توحيد الجهود والصفوف من أجل إنقاذه وإخراجه من أجواء الإرهاب وإعادة الخدمات للشعب، وإعادة هيبة الحكومة والجيش".

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