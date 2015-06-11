القوات المصرية والروسية تتصدى لأهداف جوية وبحرية خلال مناروات جسر الصداقة

قامت القوات المصرية والروسية المشاركة فى مناورات "جسر الصداقة – 2015"، بصد الهجمات من الأهداف الجوية والبحرية الصغيرة خلال المرحلة النشطة والرئيسية من المناورات والتى بدأت أمس الأربعاء.

وأوضح المتحدث باسم القوات البحرية الروسية فى وزارة الدفاع إيجور ديجالو، وفقا لما أعلنته وكالة "نوفوستى" الروسية أن السفن الحربية الروسية والمصرية غادرت ميناء الإسكندرية وقامت بصد هجمات الأهداف الصغيرة خلال المرحلة النشطة من مناورات "جسر الصداقة – 2015"، مشيراً إلى أن جميع القوى المتواجدة فى البحر، تنسق مع قادة المناورة على متن الطراد الصاروخى الروسى "موسكفا".

وأضاف المتحدث الروسى أنه انضمت للمناورة فى عرض البحر، السفينة البحرية الروسية الهجومية البرمائية من أسطول بحر البلطيق، "الكسندر شابالين، حيث تم تفتيش السفن المشبوهة، وتنظيم عمليات الدفاع المشترك، مؤكداً على أنه فى الليل، واصلت السفن المناورات المشتركة باستخدام الاتصالات التقنية والبصرية.