أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

القوات المصرية والروسية تتصدى لأهداف جوية وبحرية خلال مناروات جسر الصداقة

Google+ Print
القوات المصرية والروسية تتصدى لأهداف جوية وبحرية خلال مناروات جسر الصداقة القوات المصرية والروسية تتصدى لأهداف جوية وبحرية خلال مناروات جسر الصداقة
قامت القوات المصرية والروسية المشاركة فى مناورات "جسر الصداقة – 2015"، بصد الهجمات من الأهداف الجوية والبحرية الصغيرة خلال المرحلة النشطة والرئيسية من المناورات والتى بدأت أمس الأربعاء.

وأوضح المتحدث باسم القوات البحرية الروسية فى وزارة الدفاع إيجور ديجالو، وفقا لما أعلنته وكالة "نوفوستى" الروسية أن السفن الحربية الروسية والمصرية غادرت ميناء الإسكندرية وقامت بصد هجمات الأهداف الصغيرة خلال المرحلة النشطة من مناورات "جسر الصداقة – 2015"، مشيراً إلى أن جميع القوى المتواجدة فى البحر، تنسق مع قادة المناورة على متن الطراد الصاروخى الروسى "موسكفا".

وأضاف المتحدث الروسى أنه انضمت للمناورة فى عرض البحر، السفينة البحرية الروسية الهجومية البرمائية من أسطول بحر البلطيق، "الكسندر شابالين، حيث تم تفتيش السفن المشبوهة، وتنظيم عمليات الدفاع المشترك، مؤكداً على أنه فى الليل، واصلت السفن المناورات المشتركة باستخدام الاتصالات التقنية والبصرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365