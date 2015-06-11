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متحبكهاش "القلش" فى المواقف الضاغطة يقوى المناعة

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متحبكهاش "القلش" فى المواقف الضاغطة يقوى المناعة متحبكهاش "القلش" فى المواقف الضاغطة يقوى المناعة
كشف بحث جديد أن رد الفعل المرح "القلش" تجاه المواقف الضاغطة ربما يكون السبب الرئيسى فى أن يعيش الإنسان لفترة أطول.

وبحسب البحث - الذى نقلت نتائجه صحيفة "ديلى ميل" البريطانية - فإن العلماء يرون أن رد الفعل الإيجابى فى وجه الأزمة ربما يقلل بشكل كبير من
> إصابة الجسم بالالتهابات.

وأوضحت الدراسة أن كمية الضغط التى يتعرض لها الشخص يوميا ليست هى التى لها التأثير الأكبر، وإنما الكيفية التى يتعامل بها الشخص مع الضغط ذاته.

وقالت نانسى سين الباحثة بجامعة بنسلفانيا "إن المشاعر الإيجابية والكيفية التى تساعد بها الناس فى حالات الضغط تم تجاهلها فى حقيقة الأمر".

وشملت الدراسة 872 من البالغين إذ تم رصد الضغوط اليومية التى يتعرضون لها وردود الفعل العاطفية على مدى ثمانية أيام متتالية.

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