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لو لون جلد طفلك اغمق وبقى زى القهوة بالحليب.. فتشى عن أنيميا نقص الدم

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لو لون جلد طفلك اغمق وبقى زى القهوة بالحليب.. فتشى عن أنيميا نقص الدم لو لون جلد طفلك اغمق وبقى زى القهوة بالحليب.. فتشى عن أنيميا نقص الدم
أنيميا نقص كرات الدم الشامل أحد الأمراض التى تصيب الأطفال نتيجة أسباب وراثية، حيث يولد الطفل مصابا بها، كما أن هناك بعض الأعراض التى تظهر على الطفل تعطى مؤشرا لإصابته بأنيميا نقص كرات الدم ومنها وجود بقع بجلد الطفل.

أنيميا نقص كرات الدم الشامل


>قالت الدكتورة نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن أنيميا نقص كرات الدم الشامل هو اضطراب جسدى وراثى يؤدى إلى قلة نسب كرات الدم الحمراء أو البيضاء أو الصفائح .

أهم أعرض أنيميا نقص كرات الدم الشامل


>تستكمل د. نهى قائلة "يؤدى اضطراب كرات الدم الشامل إلى حدوث خلل فى اصلاح المادة الوراثية DNA مما يؤدى لحدوث تكسير صبغية الدم والذى ينتج عنه ظهور بعض الأعراض عند الأطفال وأهمها":

1)زيادة نسبة التصبغ بالجلد.
>2)وجود بقع داكنة بالجلد مثل لون القهوة بالحليب.
>3)صغر حجم الرأس .
>4) صغر حجم العين .
>5) قصر القامة .

وتتابع د. نهى قائلة "يجب على الأمهات فى حالة ملاحظة الأعراض السابق ذكرها ضرورة الذهاب للطبيب المختص لإجراء الكشف الإكلينكى وإجراء فحص صورة الدم الكاملة لمعرفة نسب كرات الدم البيضاء والحمراء والصفائح فى حالة كانت نتائجهم منخفضة وكبر حجم خلايا كرات الدم الحمراء بواسطة المجهر، ويتم نقل دم للطفل ووصف أدوية محتوية على الكرتيزون.

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مصر 365