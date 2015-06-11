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انطلاق حملات أمنية موسعة بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح فى سيناء

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انطلاق حملات أمنية موسعة بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح فى سيناء انطلاق حملات أمنية موسعة بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح فى سيناء
انطلقت صباح اليوم الخميس، حملات أمنية موسعة جنوب مدينتى الشيخ زويد وغرب رفح، وقال شهود عيان إن القوات قامت بتمشيط تلك المناطق وتفتيش بعض المنازل، وألقت القبض على عدد من المشتبه بهم.

وأكدوا سماع دوى انفجارات فى نطاق العمليات، فضلاً عن إغلاق القوات طريق "العريش - رفح" جزئياً، وكثفت إجراءات تفتيش المارين عبره.

وفى مدينة العريش، انتشرت دوريات أمنية بمختلف شوارع المدينة وأقامت نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة مع تواصل إغلاق كل الطرق والشوارع التى تؤدى إلى ارتكازات ومقرات أمنية وخدمية وإطلاق نيران تحذيرية بين الحين والآخر.

كما تواصل القوات إغلاق محيط مديرية أمن شمال سيناء ومختلف أقسام الشرطة وكذلك مبنى ديوان المحافظة.

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مصر 365