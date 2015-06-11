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لو عندك كبد دهنى وعايز تخس.. اشرب مغلى الكركم

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لو عندك كبد دهنى وعايز تخس.. اشرب مغلى الكركم لو عندك كبد دهنى وعايز تخس.. اشرب مغلى الكركم
الكركم من أهم أنواع التوابل وأكثرها فائدة لجسم الإنسان، ومؤخرا كشفت العديد من الدراسات الحديثة عن فوائد متعددة يمكن الحصول عليها من تناول مسحوق الكركم.

ويضيف إلى تلك الدراسات الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة عددا من الفوائد الصحية لمسحوق الكركم، وأهمها على سبيل المثال، قدرته على علاج أمراض الكبد بشكل خاص، فالكركم يعمل على زيادة كفاءة وعمل الكبد، كما يساعد على علاج الكبد الدهنى ويخفض من المتراكمة حوله.

ويؤكد خالد أن إعداد مشروب من الكركم والعسل الأبيض وحبة البركة، قد يساعد فى تحسين حالة الكبد لمرضى فيروس الالتهاب الكبدى الفيروسى.

وبجانب فوائده للكبد يمثل الكركم غذاء مثاليا لمرضى التهابات المفاصل، ويحد من آلام العمود الفقرى والعضلات.

ويضيف يوسف أن الكركم يعد من أفضل النباتات التى تساعد على تحفيز عملية التمثيل الغذائى بالجسم وحرق الدهون المتراكمة، وبالتالى فهو إضافة هامة لمرضى السمنة وراغبى النحافة.

وللحصول على فوائد الكركم ينصح يوسف بالحرص على إضافة ملعقة يوميا منه إلى الطعام أثناء إعداده أو تناول كوب من مغلى الكركم مضافا إليه ملعقة من عسل النحل .

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مصر 365

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