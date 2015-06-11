أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس قوادين و3 ساقطات 15 يوما لاتهامهم بتكوين شبكة دعارة بمدينة نصر

Google+ Print
تجديد حبس قوادين و3 ساقطات 15 يوما لاتهامهم بتكوين شبكة دعارة بمدينة نصر تجديد حبس قوادين و3 ساقطات 15 يوما لاتهامهم بتكوين شبكة دعارة بمدينة نصر
جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر حبس قوادين و3 ساقطات 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامهم بتكوين دعارة واستقطاب راغبى المتعة بأحد أبراج مدينة نصر.

وكان قد أمر المستشار هيثم مشهور، مدير نيابة قسم أول مدينة نصر، بحبس قوادين و3 ساقطات 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهم بتكوين شبكة دعارة واستقطاب راغبى المتعة بأحد أبراج مدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة بإشراف رئيسها، المستشار أحمد شورب، أن القوادين يعملون أفراد حراسة بالبرج، واستغلوا غياب صاحب الشقة، خليجى الجنسية، وتركه لمفتاحها بحوزتهم حتى يعرضوها للبيع وحولوها إلى وكر لممارسة نشاطهم الإجرامى، مستعينين بساقطات ومسجلات آداب اللائى اعترفت إحداهن بممارسة الرذيلة مع عدد من راغبى المتعة، بتحريض من أحد أفراد حراسة البرج.

كان رجال مباحث الآداب تلقوا معلومات تتهم أحد أفراد حرس البرج باستغلال غياب صاحب شقة بالعقار، وتكوين شبكة دعارة داخلها، بعرض الساقطات على راغبى المتعة مقابل 1000 جنيه فى الساعة وبمداهمة الشقة ضبطوا المتهمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل