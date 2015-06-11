أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس روسية 4 أيام لضبطها أثناء ممارستها الدعارة بالدقى

Google+ Print
حبس روسية 4 أيام لضبطها أثناء ممارستها الدعارة بالدقى حبس روسية 4 أيام لضبطها أثناء ممارستها الدعارة بالدقى
أمرت نيابة الدقى بحبس فتاة روسية الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيقات لممارستها الدعارة داخل شقة مفروشة.

كانت وردت معلومات للعقيد تامر سمير رئيس قسم الاتجار بالبشر فى الإدارة، تفيد إعلان فتاة عشرينية من روسيا رغبتها فى ممارسة الجنس مقابل 3000 جنيه مصرى للساعة الواحدة وإعلان تواجدها فى القاهرة ابتدأ من أمس الاثنين على مواقع إلكترونية إباحية.

وعلى الفور، قام كلف اللواء حسن عباس مدير النشاط الخارجى بإجراء التحريات والتأكد من المعلومات حول الواقعة.

وقام العقيد سيد السماحى والعقيد محمد وصلاح من إجراء التحريات والتى كشفت قيام الفتاة بالاتفاق معها عن طريق أرقام الهاتف الموجودة على الموقع بشبكة الإنترنت عن طريق برامج المحادثات، وبعد تحديد موقع الفتاة وإنهاء الإجراءات القانونية، خرجت القوه تحت إشراف اللواء ذكرى أبو زينة، وتم ضبط المتهمة متلبسة أثناء ممارسة الرذيلة مع شاب مقابل 3000 جنيه داخل شقة مفروشة فى الدقى.

وبمواجهتها، اعترفت أنها عضو فى دولية لممارسة الرذيلة وأنها تم اختيارها للعمل فى الدعارة داخل ، وأنها قامت بممارسة الرذيلة مع أحد راغبى المتعة فور وصولها إلى القاهرة، وختمت اعترافها قائلة "أنا حظى سيئ".

وقد تم التحفظ على عملات مختلفة وعدد من المنشطات الجنسية للرجال والسيدات وأوقية ذكرية وهاتفين خلويين والملابس الداخلية والخارجية الخاصة بالمتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأرسلت المتهمة إلى نيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور