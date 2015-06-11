حبس روسية 4 أيام لضبطها أثناء ممارستها الدعارة بالدقى

أمرت نيابة الدقى بحبس فتاة روسية الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيقات لممارستها الدعارة داخل شقة مفروشة.

كانت وردت معلومات للعقيد تامر سمير رئيس قسم الاتجار بالبشر فى الإدارة، تفيد إعلان فتاة عشرينية من روسيا رغبتها فى ممارسة الجنس مقابل 3000 جنيه مصرى للساعة الواحدة وإعلان تواجدها فى القاهرة ابتدأ من أمس الاثنين على مواقع إلكترونية إباحية.

وعلى الفور، قام كلف اللواء حسن عباس مدير النشاط الخارجى بإجراء التحريات والتأكد من المعلومات حول الواقعة.

وقام العقيد سيد السماحى والعقيد محمد وصلاح من إجراء التحريات والتى كشفت قيام الفتاة بالاتفاق معها عن طريق أرقام الهاتف الموجودة على الموقع بشبكة الإنترنت عن طريق برامج المحادثات، وبعد تحديد موقع الفتاة وإنهاء الإجراءات القانونية، خرجت القوه تحت إشراف اللواء ذكرى أبو زينة، وتم ضبط المتهمة متلبسة أثناء ممارسة الرذيلة مع شاب مقابل 3000 جنيه داخل شقة مفروشة فى الدقى.

وبمواجهتها، اعترفت أنها عضو فى شبكة دولية لممارسة الرذيلة وأنها تم اختيارها للعمل فى الدعارة داخل مصر، وأنها قامت بممارسة الرذيلة مع أحد راغبى المتعة فور وصولها إلى القاهرة، وختمت اعترافها قائلة "أنا حظى سيئ".

وقد تم التحفظ على عملات مختلفة وعدد من المنشطات الجنسية للرجال والسيدات وأوقية ذكرية وهاتفين خلويين والملابس الداخلية والخارجية الخاصة بالمتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأرسلت المتهمة إلى نيابة للتحقيق.