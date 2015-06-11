محافظ البحيرة: توفير السلع الغذائية بجميع المنافذ بمدن ومراكز المحافظة

وجه الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية وشركة مضارب البحيرة لتوفير كل السلع الغذائية بجميع المنافذ بمدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى عدد 12 منفذا لمدارس التعليم الفنى استعدادا لشهر رمضان المبارك مع بحث إمكانية تنظيم معرض للسلع الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم بمدينة رشيد أسوة بمعرضى دمنهور وكفر الدوار مع تشديد الرقابة على الأسواق ومستودعات الغاز والأفران.

جاء ذلك خلال رئاسته أمس لاجتماع المجلس التنفيذى بمجمع دمنهور الثقافى بحضور المهندسة نادية عبده نائب المحافظ ومحمد الصيرة سكرتير عام المحافظة واللواء أشرف عطية مساعد مدير الأمن ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى مديريات الخدمات، حيث تم التأكيد على المسئولية الكاملة لرؤساء الوحدات المحلية لتغطية جميع بالوعات الصرف الصحى المفتوحة بنطاق مراكزهم حفاظا على أرواح المواطنين بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وقد وجه الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة أيضا على التأكيد على مسئولية الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة الكهرباء لمتابعة أعمدة الإنارة بالمراكز والمدن والقرى، والتأكد من عدم وجود أسلاك مكشوفة بها، وكذلك تنفيذ التعليمات بترشيد الإنارة بالشوارع من خلال إنارة عمود وترك آخر.

وشدد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بتكثيف أعمال النظافة وخاصة بالقرى مع بحث إمكانية إسناد النظافة بالقرى للشركات والجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال، من خلال إجراء مزايدة أسوة بتجربة إسناد نظافة 7 قرى بمركز دمنهور لإحدى الشركات مع التأكيد على المتابعة الدورية لالتزام وجدية الشركة.

وأكد محافظ البحيرة على تجهيز كل الطلبات المتعلقة بإنشاء محطات صرف صحى أو معالجة بالقرى واستيفاء كل الأوراق المتعلقة بها خاصة للقرى الواقعة على فرع نهر النيل والمجارى المائية لإدراجها فى خطة العام القادم.

وأشار المحافظ على ضرورة التأكد من وجود غرفة لمحولات الكهرباء لا تقل عن 4 أمتار طولى × 4 أمتار عرضى بالرسومات الهندسية المقدمة للحصول على تراخيص بناء أبراج مع بحث إمكانية تركيب كاميرات أعلى المبانى الجديدة بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المعنية وتكليف مدير مشروع القرى الأكثر احتياجا بمتابعة مصانع تدوير القمامة والمقالب الرئيسية بأدكو وكوم حمادة وحوش عيسى مع إقامة سور بالأشجار والنخيل حولها والتنسيق بين الوحدة المحلية لمدينة دمنهور والرى لتطهير المجارى المائية بدمنهور والالتزام بعدم إصدار أى تراخيص أو تصاريح لإقامة مستودعات بوتاجاز على الأراضى الزراعية أو داخل الكتل السكنية.

كما وافق المجلس التنفيذى على تخصيص قطعة أرض تبرع من أحد المواطنين بمدينة دمنهور لإنشاء معهد دينى أزهرى لتدريس المناهج الأزهرية باللغات الأجنبية وإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى على الأراضى المخصصة لها داخل الأراضى الفضاء بسور مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية للبنات بأدكو، وخاصة أنها لا تؤثر على التوسعات المستقبلية للمدرسة، بالإضافة إلى التعاقد مع جمعية تنمية المجتمع بأم صابر بمركز بدر لإسناد مشروع النظافة بالقرية للجمعية على أن يتم ندب عمال النظافة بالوحدة القروية للقرية إلى الجمعية، والتزامها بسداد رواتبهم مع قيام الشئون القانونية بالمحافظة بعمل صيغة عقد التعاقد مع الجمعية وتعميمه مع أى جمعية أخرى ترغب فى العمل فى هذا المجال.