بالصور.. الإعلام المصرى ومسئولية الكلمة ندوة بالمجمع الإعلامى بالإسماعيلية

قالت عواطف أندراوس مدير المجمع الإعلامى بالإسماعيلية إن المجمع التابع للهيئة العامة للاستعلامات نظم لقاء تثقيفيا موسعا تحت عنوان "الإعلام المصرى ومسئولية الكلمة"، بحضور منى سالمان مذيعة ومقدمة برامج تليفزيونية، وبمشاركة 75 من ممثلى الأجهزة الشعبية والتنفيذية والجمعيات الأهلية والشباب والإعلاميين، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمجمع، أعدت اللقاء سماح محمد عبده أخصائى إعلام بالمجمع.

وأضافت عواطف أندراوس أن اللقاء تناول العديد من الموضوعات والمحاور الإعلامية منها "الإعلام وأهم وأخطر قضايا العصر"، و"الإعلام يملك كل المفاتيح ابتداء من عقول الناس وانتهاء بسلوكياتهم"، لذلك لابد أن تكون حرية الإعلام حرية مسئولة، وقالت الإعلامية منى سلمان إن خطورة الكلمة وأهميتها البالغة سلاح مهم ومؤثر وذو حدين إذا استخدمت فى الخير والإصلاح والبناء كان لها نفع كبير وفائدة عظيمة، وإذا استخدمت فى الشر والإفساد، والهدم كان لها ضرر كبير وخطرها يكون عظيما.

وأكدت منى سلمان أن وسائل الإعلام تعتمد اعتمادا كبيرا على الكلمة سواء المقروأة أو المسموعة أو المرئية، وأن تأثير الإعلام أقوى من رصاصة السلاح ويتحكم فى مسار الشعوب ويشكل الرأى العام.



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منصة اللقاء



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عدد من الحضور



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جانب من الفتيات المشاركات فى اللقاء



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75 من ممثلى الأجهزة الشعبية شاركو فى اللقاء