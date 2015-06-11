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الشباب السعودي: هناك أطراف تحاول دخول صفقة أنطوي.. ولكن

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الشباب السعودي: هناك أطراف تحاول دخول صفقة أنطوي.. ولكن الشباب السعودي: هناك أطراف تحاول دخول صفقة أنطوي.. ولكن

قال هيثم أحمد مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب السعودي إن هناك محاولات من بعض الأطراف لدخول خط صفقة انتقال جون أنطوي إلى الأهلي.

وكان النادي السعودي قد أعلن توصله لاتفاق يقتضي بانتقال المهاجم الغاني إلى صفوف الأهلي بداية من الموسم المقبل مقابل مليون دولار.

وأوضح هيثم أحمد عبر برنامج مع شوبير "هناك أطراف تحاول دخول صفقة أنطوي. وقد سمعنا ذلك بالفعل".

وتابع "لكن كلمتنا واحدة ولن تتغير. اتفقنا مع الأهلي وانتهى الأمر. ويوم الخميس ستتم عملية توقيع العقود مع مندوب النادي المصري".

وأكد "هناك مندوب من الأهلي في الرياض لإتمام الاتفاق. ولا توجد أي مشكلة في الصفقة".

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