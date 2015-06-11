الإسماعيلي: الأهلي والزمالك طلبا ضم السولية

أكد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي أنه تلقى عرضين شفهيين من الأهلي والزمالك لضم عمرو السولية نجم وسط الفريق.

وتابع فى تصريحات تليفزيونية أن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور طلب ضم اللاعب في حين تحدث لنجلي أحد محبي الأهلي.

وقال: "هذا الرجل كان مستعدا لشراء عقد السولية ومنحه للأهلي".

وأضاف أن الأمر صعب في الإسماعيلية، وأوضح "الاستغناء عن السولية للعب فى أحد الناديين الكبيرين لن يكون سهلا".

وتابع "لهذا لابد أن يعلن اللاعب عن تلك الرغبة لو كان يرغب في ذلك حتى تعلم الجماهير حقيقة الموقف".

وكان أبو السعود قد أكد في تصريحات لـFilGoal.com أنه مستعد لأن يجدد مع اللاعب، مفصحا "من يستطيع أن يجد في نفسه القدرة على إقناع اللاعب بالتجديد فنحن نرحب به للتفاوض".