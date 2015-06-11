أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي: الأهلي والزمالك طلبا ضم السولية

Google+ Print
الإسماعيلي: الأهلي والزمالك طلبا ضم السولية الإسماعيلي: الأهلي والزمالك طلبا ضم السولية

أكد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي أنه تلقى عرضين شفهيين من الأهلي والزمالك لضم عمرو السولية نجم وسط الفريق.

وتابع فى تصريحات تليفزيونية أن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور طلب ضم اللاعب في حين تحدث لنجلي أحد محبي الأهلي.

وقال: "هذا الرجل كان مستعدا لشراء عقد السولية ومنحه للأهلي".

وأضاف أن الأمر صعب في الإسماعيلية، وأوضح "الاستغناء عن السولية للعب فى أحد الناديين الكبيرين لن يكون سهلا".

وتابع "لهذا لابد أن يعلن اللاعب عن تلك الرغبة لو كان يرغب في ذلك حتى تعلم الجماهير حقيقة الموقف".

وكان أبو السعود قد أكد في تصريحات لـFilGoal.com أنه مستعد لأن يجدد مع اللاعب، مفصحا "من يستطيع أن يجد في نفسه القدرة على إقناع اللاعب بالتجديد فنحن نرحب به للتفاوض".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع