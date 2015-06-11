رواد "تويتر" يدشنون هاشتاج "الكرنك" ردا على العملية الإرهابية بالأقصر

دشن رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج "الكرنك"، ردا على الحادث الذى استهدف معبد الكرنك بمحافظة الأقصر أمس الأربعاء، حيث نشر المغردون خلال تدويناتهم دعوات لتحدى الإرهاب، وصفة تميز مدينة الأقصر وخاصة معبد الكرنك، ودعوات لتنشيط السياحة.

وأبدى المغردون سعادتهم عن يقظة رجال الأمن فى الأقصر وسرعة تعاملهم مع الإرهابيين، متمنين من الله أن يحفظ مصر وشعبها من الإرهاب.

- وزيرا السياحة والآثار يقومان بجولات فى معبد الكرنك والأقصر والبر الغربى

- بالصور.. جولة الأمان لمدير البنك الدولى ووزيرة التضامن بالأقصر.. يبعثان رسالة أمان لجميع سائحى العالم بأن الأقصر بلد الأمن والأمان.. وجيم يونج: الأمن المصرى تعامل باحتراف مع الحادث

- ننشر صور منفذى حادث معبد الكرنك بعد مقتلهم