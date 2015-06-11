أخبار عاجلة

8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رواد "تويتر" يدشنون هاشتاج "الكرنك" ردا على العملية الإرهابية بالأقصر

Google+ Print
دشن رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" هاشتاج "الكرنك"، ردا على الحادث الذى استهدف معبد الكرنك بمحافظة الأقصر أمس الأربعاء، حيث نشر المغردون خلال تدويناتهم دعوات لتحدى الإرهاب، وصفة تميز مدينة الأقصر وخاصة معبد الكرنك، ودعوات لتنشيط السياحة.

وأبدى المغردون سعادتهم عن يقظة رجال الأمن فى الأقصر وسرعة تعاملهم مع الإرهابيين، متمنين من الله أن يحفظ وشعبها من الإرهاب.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

- وزيرا السياحة والآثار يقومان بجولات فى معبد الكرنك والأقصر والبر الغربى

- بالصور.. جولة الأمان لمدير البنك الدولى ووزيرة التضامن بالأقصر.. يبعثان رسالة أمان لجميع سائحى العالم بأن الأقصر بلد الأمن والأمان.. وجيم يونج: الأمن المصرى تعامل باحتراف مع الحادث

- ننشر صور منفذى حادث معبد الكرنك بعد مقتلهم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور